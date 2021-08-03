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الأربعاء.. طرح فيلم النمس والإنس لمحمد هنيدي بالسينمات

الإنس والنمس
الإنس والنمس
إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 2:43 ص

تستعد الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" للفنان محمد هنيدي؛ لطرح العمل في دور العرض السينمائي، الأربعاء المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، قد طرحت الأفيش الخاص به، وكذلك البرومو الدعائي، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدي للزومبي.

الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.

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