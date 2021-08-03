قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة غيرت الإدارة التنفيذية لشركة مصر للسياحة مرتين؛ لعجزهم عن تنفيذ المخطط الموجود منذ عامين ونصف، مؤكدًا أن الوزارة تغير كل إدارة تُخفق في مهامها.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة اختارت إدارة تنفيذية ثالثة وفقًا لبرنامج معين خاص بالتطوير، نافيًا وجود ضمانات لنجاح تلك الإدارة في مهامها.

وذكر أن الوزارة تتابع الأوضاع بشكل مستمر لتغيير كل من يفشل في مهامه دونمحاباة لأحد، منوهًا إلى أن الإدارة الخاطئة لمصر للسياحة على مدار سنوات، أوصلت الشركة لوضعها الحالي.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن أصول الشركة من المطاعم والفندقين وأسطول للنقل لازالت موجودة لكنها تحقق خسائر، قائلًا إن القطاع الخاص عندما يضع أمولًا فإنه يعين عمالة على قدر الاحتياج، وهو ما يؤدي إلى عجز في بعض الأحيان.