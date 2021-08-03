المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: الوضع يتدهور بسرعة

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قال "زالماي خليل زاد" المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان التي مزقتها الحرب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأفغانية ضعيفة جدا بحيث لا تستطيع الفوز بتسوية تفاوضية بدون انتهاج استراتيجية عسكرية جديدة.

وقال زاد، في منتدى اسبن للأمن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، "الوضع مثير للقلق الشديد وتوقعنا يتمثل في ان تركز الحكومة وحركة طالبان على تسوية سياسية".

وأضاف "بينما تحرز طالبان تقدما عسكريا في جميع أنحاء أفغانستان وتستعد الولايات المتحدة لإكمال انسحابها من البلاد قبل نهاية الشهر".

وأنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 837 مليار دولار على "العمليات الحربية وإعادة الإعمار" في البلاد على مدى عقدين من الزمن.

وقال خليل زاد إنه سوف تكون هناك حاجة لأن تكون أي تسوية سياسية في أفغانستان ذات قاعدة عريضة ، وتحترم حقوق المرأة ، وتحترم القانون الدولي.