إصابة جيميلي تضاعف محنة بريطانيا في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو

تواصلت معاناة بريطانيا في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما اضطر آدم جيميلي لخوض تصفيات سباق 200 متر عدو للرجال سيرا على الأقدام بدلا من الركض بسرعته المعهودة، بسبب الإصابة.

وتعرض جيميلي /27 عاما/ لإصابة في الفخذ الأيمن ليضع عليه ضمادة ويكمل السباق سيرا على الأقدام في الاستاد الأولمبي في طوكيو.

وعانى جيميلي من تمزق في الأربطة قبل انطلاق السباق الذي أنهاه في دقيقة واحدة و58ر58 ثانية بعدما سار على قدميه وحيدا وصولا إلى خط النهاية.

وحل جيميلي رابعا خلال السباق ذاته في أولمبياد ريو 2016 كما احتل المركز الرابع في السباق خلال بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 في الدوحة.

وحتى الآن لم تحصد بريطانيا أي ميدالية في منافسات ألعاب القوى الأولمبية بعد استبعاد زارنيل هيوز من سباق 100 متر لارتكابه خطأ في بداية السباق ، كما انسحبت دينا اشر سميث من سباق 200 متر بعد إخفاقها في بلوغ نهائي سباق 100 متر.