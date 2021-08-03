مدرب الإسماعيلي يشيد بلاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز

أشاد أحمد حسام مدرب النادي الإسماعيلي وعضو الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة إيهاب جلال، بالمستوي الذي قدمه لاعبوا الفريق خلال معسكر الإسكندرية الأخير.

وقال حسام في تصريحات رسمية: “اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم فى المعسكر بجانب تنظيم مباريات ودية كان لها اثر إيجابى على الفريق للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التى نرغب فى تنفيذها”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك، فقد استعاد عدد كبير من اللاعبين من العناصر الأساسية مستواهم الحقيقي أبرزهم باهر المحمدى وأحمد مصطفى ومحمد الشامى وحسين السيد وعبد الله جمعة”.

كما تحدث مدرب الإسماعيلي عن موقف الراحلين قائلاً: “لم نحدد على الإطلاق موقف الراحلين عن الفريق أو الصفقات الجديدة والذى سيكون بنهاية هذا الموسم لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين”.

واختتم حديثه: “فى ظل وضع جدول دورى مضغوط للغاية حيث سنلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة تقريبًا وهذا يمثل ضغط كبير على اللاعبين، لذلك الجهاز الفنى حرص على وضع برنامج تدريبى شامل يضمن التعامل مع هذا الملف بالشكل الأمثل”.