أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إجراء الكشف على 500 مريض خلال قافلة طبية مجانية للعيون تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال اليومين الماضيين بمستشفيات المحافظة؛ وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشاد بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا بقرى نجوع المحافظة على الأصعدة، وبمشاركة أجهزة المحافظة والعمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة عن طريق تنظيم الحملات والقوافل الطبية المجانية.

وأضاف محمد فراج مدير فرع مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة أسيوط، أن قافلة العيون مجانية ودون أي مقابل تم تنظيمها على مدار اليومين الماضيين، حيث ضمت أطباء متميزين تابعين لمستشفى النور للعيون التخصصي؛ لإجراء الفحوصات والكشوفات والعمليات اللازمة وتقديم خدمات طبية خاصة بالعيون "مياه بيضاء، ونظارة"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأوضح أنه تم الكشف والفحص لـ500 مريض ما بينها 140 عملية مياه بيضا، وإجراء 160 كشف نظارة وسيتم تسليمهم نظارة طبية بالمجان الأسبوع المقبل، فضلاً عن 200 حالة صرف أدوية وإجراء تحويلات للقاهرة لاستكمال العلاج.

وأشار إلى اهتمام المحافظة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وتقديمه لسبل الدعم الممكنة خاصة المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.