السجن مع إيقاف التنفيذ لجامع أسلحة في ألمانيا وإلزامه ببيع دبابة من الحرب العالمية

قضت محكمة كيل الألمانية، اليوم الثلاثاء، بإلزام جامع أسلحة ألماني، 84 عاما، بيبيع دبابة تعود إلى الحرب العالمية الثانية ومدفعها المضاد للطائرات وأن يدفع غرامة كبيرة لحيازته أسلحة بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق، توصلت المحكمة والمدعون والدفاع إلى اتفاق بشأن غرامة قدرها 250 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 10 أشهر بعد خصم أربعة أشهر جراء الإجراءات المطولة.

ويتعين على الرجل أن يجد متحفا لوضع الدبابة والمدفع المضاد للطائرات بها في غضون عامين.

وتم العثور على الأسلحة -وهي دبابة من طراز "بانثر"، ومدفع مضاد للطائرات عيار 8.8 سم، وطوربيد، ومدافع هاون، ومدافع رشاشة، وبنادق هجومية، ومسدسات آلية وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة- خلال عملية تفتيش أجريت في صيف 2015.

واستغرقت عملية تفتيش فيلا الرجل عام 2015 يومين. واستغرق 20 جنديا حوالي تسع ساعات لاستخراج الدبابة التي تزن حوالي 40 طنا من فيلته.

وزعم الرجل في وقت سابق من هذا العام قبل محاكمته أنه اشترى الدبابة في إنجلترا على أنها خردة معدنية.