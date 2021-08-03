إيران تسجل 378 حالة وفاة و39019 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 378 حالة وفاة و39019 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3 ملايين و979 ألفا و727 حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 91785.

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و424 ألفا و650 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتابع البيان أن هناك 10 ملايين و741 ألفا و956 شخصا في البلاد تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تلقى مليونان و844 ألفا و250 شخصا الجرعة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في إيران جعل أكثر نصف مدن إيران مصنفة حمراء (شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي كورونا).