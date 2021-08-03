• مصدر بالوزارة: التغذية المدرسية مطبق على الطلاب منذ سنوات.. والوجبة الأساسية فطيرة وبسكويت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن برنامج التغذية المدرسية يستهدف 12.2 مليون طالب على مستوى الجمهورية، ويتم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتقديم تغذية مدرسية صحية، لافتا إلى أن التغذية المدرسية الصحية هي السبيل لإعداد جيل من الأصحاء ليساعد الطلاب على التعلم وحمايتهم من الأمراض.

وأشار مصدر بوزارة التربية والتعليم، إلى أن برنامج التغذية المدرسية مطبق في وزارة التربية والتعليم منذ عدة عدة سنوات، وتقوم الوزارة من خلاله بتقديم الوجبات المطهية لطلاب المدارس الداخلية، ووجبة عبارة عن فطيرة وبسكويت تغطي جميع تلاميذ المدارس الحكومية الرسمية من رياض الأطفال للمرحلة الثانوية، لكنها تركز بشكل أساسي في جميع المحافظات على مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجا، ويتم توزيعها يوميا منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه يتم التعاقد مع المصانع التي تعتمدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتصنيع الوجبات من خلال الالتزام بالمواصفات التي يحددها معهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وتشكل الوزارة لجنة لتولي ملف التغذية المدرسة، بالتعاون مع عدة وزارات، على رأسها وزارة الزراعة للاتفاق على عملية إمداد المدارس بالوجبات تحت إشراف مسئولي التغذية بالمديريات التعليمية والإشراف على عملية صرفها، مع توفير الأماكن المجهزة والمهيئة لتخزين الوجبات المدرسية في المديريات التعليمية.

وأكد أن الوزارة اتبعت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل استمرار جائحة كورونا أثناء إعداد وتوزيع التغذية المدرسية لضمان سلامة الطلاب، لافتا إلى أن برامج التغذية المدرسية لها تأثير إيجابي على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

ومع جائحة كورونا العام الماضي، تم توزيع وجبات التغذية على الطلاب طوال فترة تواجدهم بالمدارس، ثم تم توزيعها عليهم أثناء فترة الامتحانات بعد توقف الدراسة، مع العلم أن صلاحية الوجبة المدرسية من البسكويت والفطير تكون من 6 أشهر إلى عام منعا لأي ضرر للطلاب.