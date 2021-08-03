وفاة الفنانة المغربية فاطمة الركراكي عن عمر ناهز 80 عاما

توفيت اليوم، الممثلة والفنانة المغربية فاطمة الركراكي، عن عمر ناهز 80 سنة.

وتعتبر فاطمة الركراكي المولودة في 15 فبراير 1941، من أوائل الممثلات المغربيات اللواتي اقتحمن مجال التمثيل، فقد بدأت مسيرتها منتصف الخمسينات بفضل موهبتها الفذة، لتراكم بعدها العديد من الأعمال التي حظيت فيها بأدوار بارزة.

وفي الشاشة الكبيرة، شاركت "الركراكي" في بطولة عدة أفلام منها "شمس"، و"يما" و"وداعا أمهات" و"جوق العميين"، و"أمواج البر"، و"من أجل لقمة العيش".

كما كان للفنانة فاطمة الركراكي حضور لافت في المسلسلات من ضمنها "أرض الضوء"، و"لخوتات"، و"من دار لدار" و"المهاجر" و"للأزواج فقط" وغيرها.

ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها "عمايل جحا" التي يمكن اعتبارها الانطلاقة الأولى لمسارها في التشخيص، و"أهل الكهف" و"قاضي الحلقة" وغيرها من الأعمال الكبيرة التي أغنت المشهد المسرحي المغربي.