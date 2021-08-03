وزير الخارجية الصيني: يجب أن نتعاون مع دول الآسيان لتحقيق الاستقرار الإقليمي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اجتماع بين الصين ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إنه يجب على الصين ودول الآسيان توخي الحذر في مواجهة بعض الدول من خارج رابطة جنوب شرق آسيا، التي تتدخل في الخلافات داخل بحر الصين الجنوبي وحوله.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ذلك جاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية، نقل عن الوزير أيضا قوله إنه لا يجب السماح لتلك الدول بتدمير السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف وانج أن منطقة بحر الصين الجنوبي تتسم بالهدوء بصورة عامة بفضل الجهود المشتركة للصين ودول الآسيان.

يذكر أن الصين قدمت أكثر من 190 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا لدول الآسيان.