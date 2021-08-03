منظمة ألمانية تعتبر الترحيل إلى أفغانستان أمر غير مسؤول

اتهمت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين، الحكومة الألمانية، بالمضي قدما بلا مبالاة في خططها للترحيل إلى أفغانستان.

وأعلنت المنظمة اليوم الثلاثاء أنه وفقا لمعلوماتها هناك رحلة ترحيل وشيكة من ألمانيا عبر فيينا إلى كابول.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار: "لا توجد خطط لمثل هذه الرحلة"، مضيفا أنه لا يمكن للوزارة التعليق علنا على أي عمليات ترحيل وشيكة من أجل عدم تعريض تنفيذ الإجراءات للخطر.

وقالت فيبكه يوديت من المنظمة: "إنه أمر غير مسؤول تماما أن يتم الاستمرار في الترحيل إلى أفغانستان على الرغم من توغل طالبان الذي لا يتوقف"، مضيفة أن الحكومة الألمانية "تبذل قصارى جهدها للتخلص من الأشخاص في الوقت المناسب، قبل أن تستولي طالبان على كابول أيضا".

وفي السنوات القليلة الماضية، تم إعادة رجال فقط -معظمهم من المجرمين والمصنفين على أنهم يشكلون تهديدات إرهابية- من ألمانيا إلى أفغانستان ضد إرادتهم.

وقال رئيس حزب الخضر روبرت هابيك إنه مع توغل طالبان ساء الوضع الأمني ​​بشكل كبير في أفغانستان، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف لا يمكن ترحيل أشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الموت، وتابع: "يتعين أن يقضي المجرمون فترة عقوبتهم العادلة هنا في ألمانيا".