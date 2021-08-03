كازاخستان تسجل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، سبعة آلاف و481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 595 ألفاً و433 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ستة آلاف و177 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 489 ألفاً و135 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين خضعوا للعلاج بلغ حتى الآن 102 ألفاً و839 مريضا، منهم 29 ألفاً و138 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.