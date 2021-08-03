اختيار تصميم أنيق لطالب جامعي ببريطانيا لشعار «اليوبيل البلاتيني» للملكة إليزابيث

من المقرر أن تتميز احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والمقررة في الصيف المقبل، بشعار "أنيق" ابتكره طالب جامعي فاز في مسابقة لاختيار أفضل تصميم.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه قد تم اختيار مجموعة من المبدعين الشباب لخوض تحدي يتمثل في تلخيص فترة حكم الملكة التي استمرت لمدة 70 عاما، باستخدام مهاراتهم الفنية، ثم قامت لجنة تحكيم تضم خبراء في الصناعة، باختيار الشعار البسيط الخاص بالشاب إدوارد روبرتس البالغ من العمر 19 عاما.

وجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وسوف تتضمن الاحتفالات إقامة حفل موسيقي مباشر من أمام قصر باكنجهام بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم في العالم.

ويقول الشاب الذي ينحدر من منطقة ساوثويل في نوتينجهامشير: "إنه شعور رائع بالفوز. لم أصدق أنني فزت... لقد غمرتني السعادة حقا".

ويذكر أن إدوارد الذي يدرس من أجل الحصول على درجة علمية في تصميمات الجرافيك والاتصالات بجامعة ليدز، لديه شغف بالفنون والتصميم وعمل على إنجاز الشعار في أوقات فراغه وكان يقوم بتعديلات عليه بصورة مستمرة.