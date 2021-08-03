 شرطة صقلية تلقي القبض على رجلين بعد ضبطهما يشعلان حرائق في غابات بالجزيرة - بوابة الشروق
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شرطة صقلية تلقي القبض على رجلين بعد ضبطهما يشعلان حرائق في غابات بالجزيرة

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:20 م

ألقت شرطة صقلية القبض على رجلين، أمس الاثنين، يزعم أنهما ضُبطا متلبسين بإشعال حرائق في غابات بالجزيرة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن الشرطة اليوم.

ويبدو أن الرجلين، 80 و25 عاما، كانا يقومان بإشعال حريق في جبال "مونتي نيبرودي"، وهي منطقة في صقلية تعد حديقة وطنية بصورة جزئية. وأضافت الشرطة أنها كانت قد ألقت القبض على شخص آخر لنفس الجريمة قبل عدة أيام.

وتم إلقاء اللوم على الاشخاص الذين يقومون بإضرام النيران عمدا -بمساعدة موجة الحر والجفاف المستمرة- في وقوع الكثير من حرائق الغابات التي اجتاحت ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا والعديد من جزرها.

ومن جانبها، أكدت خدمات الطوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أنها تقوم حاليا بتنفيذ 1130 عملية إطفاء على مستوى البلاد.

وتم نشر طائرات لمكافحة الحرائق في إقليم كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا، إلى جانب أماكن أخرى. وقد وصلت الحرائق المشتعلة في صقلية وسردينيا وساحل البحر الأدرياتيكي في البر الرئيسي، إلى مناطق مفضلة لدى الراغبين في قضاء العطلات، وفي بعض الحالات كانت تصل إلى الشاطئ.

 


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