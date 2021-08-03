تايلاند تسجل 18 ألفا و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 18 ألفا و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 147 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و315 حالة، حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في تايلاند منذ بداية الوباء إلى 652 ألفا و185 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وخرج من المستشفيات على مدار أمس 18 الفا و590 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 437 ألفا و831 شخصا.