المرشد الأعلى في إيران يصادق رسميا على تعيين الرئيس الجديد للبلاد

صادق المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، رسميا، على تولي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي منصب رئيس الجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك في حفل أقيم بالعاصمة طهران، حضره الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني.

والخطوة التالية هي تولي رئيسي مهام منصبه، في مراسم تنصيب مقررة بعد غد الخميس، حيث يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وفاز رئيسي، 60 عاما، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها طهران في يونيو، وحصل على نحو 62% من مجموع أصوات الناخبين. ومن المتوقع أن يقدم تشكيلة حكومته قريبا.

ويتردد أن رئيسي كان مسؤولا عن العديد من عمليات الاعتقال، بل والإعدام، التي استهدفت المعارضين السياسيين أثناء توليه منصب المدعي العام.

ومن الناحية السياسية، رئيسي غير معروف إلى حد كبير. ومع ذلك، فقد انتقد بشدة في السنوات الأخيرة مسار روحاني المعتدل في عدة مناسبات، وطال الانتقاد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.