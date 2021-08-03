أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الاثنين، أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما ضد وباء كوفيد-19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس.

وصرح كليمان، في حديثه لإذاعة راديو فرانس إنترناسيونال: "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية".

وأضاف: "علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبا مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات".

وتابع: "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين".

وكشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية، أمس الأحد، نقلاً عن أجزاء من العقود التي اضطلعت عليها، ان السعر الجديد لجرعة فايزر بلغ 19.50 يورو مقابل 15.50 يورو في السابق.

وأما سعر لقاح موديرنا قد ارتفع إلى 21.5 يورو للجرعة الواحدة مقابل 19 يورو للجرعة في صفقة الشراء الأولى مع الاتحاد الأوروبي.