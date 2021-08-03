النيابة اللبنانية تدعي على صاحب مؤسسة لتداول المعادن الثمينة بجريمة تبييض الأموال

ادعت النيابة العامة المالية في لبنان، على صاحب مؤسسة "الأمان لتداول المعادن الثمينة" بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والاحتيال وإساءة الأمانة وتبييض الأموال.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، أن الملف أحيل إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كل الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في كلمة له في أغسطس الماضي، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.