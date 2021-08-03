الصحة الألمانية تقترح إنهاء توفير اختبارات كورونا المجانية في أكتوبر

اقترحت وزراة الصحة الألمانية إنهاء توفير الاختبارات المجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين في منتصف أكتوبر القادم.



وجاء في تقرير الوزراة عن مقترح لإجراءتها المقبلة في الخريف والشتاء، والذي تم إرساله للولايات وللبرلمان الألماني "بوندستاج"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه نظرا لأنه من الممكن الآن توفير عرض تطعيم مباشر لجميع المواطنين، لم تتم الإشارة إلى تحمل تكلفة دائمة (للاختبارات) من خلال الضرائب.



وأضاف التقرير أنه لهذا السبب سيتم اقتراح أن تنهي الحكومة الاتحادية عرض اختبارات الكشف المجانية لجميع المواطنين في منتصف أكتوبر القادم –بداية من 11 أو 18 من هذا الشهر على سبيل المثال.



وبالنسبة للأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم أو لا تسري عليهم توصية عامة بتلقي اللقاح، مثل الحوامل والشباب أقل من 18 عاما، من المقرر أن تظل اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس مجانية بالنسبة لهم، بحسب التقرير.



وجاء في التقرير أيضا: "الاختبارات المجانية أسفرت عن إنجاز مهم؛ من أجل كسر الموجة الثالثة ومنح المواطنات والمواطنين مزيد من الأمن في حياتهم اليومية".



تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة الموضوع في 10 أغسطس الجاري خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، إنه يجب ألا تصبح اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس "ذات تكلفة، بشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها".