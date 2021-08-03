كورونا يتسبب في غياب هندرسون عن معسكر مانشستر يونايتد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، غياب حارسه دين هندرسون عن معسكر الفريق في اسكتلندا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي:" سيغيب دين هندرسون عن معسكرنا التدريبي في اسكتلندا، حيث يستكمل تعافيه من آثار فيروس كورونا الذي تأكد إصابته به قبل 3 أسابيع".

وكان دين هندرسون قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بداعي الإصابة، لكنه تعافى من تلك الإصابة الأسبوع الماضي.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجدي من الدوري الإنجليزي باستضافة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من البريميرليج في 14 أغسطس الجاري.