أعلنت كلية التربية الرياضية بنين في جامعة حلوان، عن القواعد العامة لاختبارات القدرات بالكلية للعام الجامعي 2021-2022 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، حيث يتطلب الالتحاق بالكلية اجتياز اختبارات القدرات، يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبوا بها من خلال الرابط التالي :http://tansik.egypt.gov.eg،.

وتهدف اختبارات القدرات الرياضية لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة فى الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

حث الدكتور ماجد نجم على ضروة اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، والحرص على تذليل كل العقبات أمام طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، مؤكدا أن الجامعة تقوم بعمل نصائح لطلاب الثانوية العامة عن آليات سداد الرسوم إلكترونيا، والقواعد الخاصة بالاختبارات، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بخطوات التسجيل.

وأوضح الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، أن الاختبارات بالكلية ستنطلق الأحد الموافق 7 أغسطس، مضيفا أن الاختبارات تتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، وينبغى على الطالب أن يتوجه لاختبارات القدرات فى التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في تمام الساعة 8 صباحاً.

ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة هي:

- 6 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم.

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- شهادات التفوق الرياضى فى حالة وجودها، للحاصلين على بطولات رياضية.

- قلم جاف لملء الملف والاستمارات.

ويتطلب على الراغب في الخضوع للاختبار، تجهيز ملابس مطلوبة للاختبارات "الزي الرياضي شورت أسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء، مايوه سباحة، وقميص أبيض وبنطلون أسود للاختبار الشخصي".

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

لا يسمح بدخول أي متقدم بعد الساعة 10 صباحا لأداء الاختبارات، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

وتتمثل القواعد فى:

- الكشف الطبى المبدئى على القلب لإثبات كفاءة الطالب.

- لا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم.

- اختبار القوام ويتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية.

- الاختبار الشخصى ويلاحظ فيه سلامة النطق والسمع والصوت والمظهر والشخصية والمعلومات والاتجاهات.

- اختبار المهارة الرياضية.

تشمل الاختبارات اختبار السرعة العدو 100 متر، واختبار تحمل القوة الانبطاح المائل صنى ومد الذراعين، واختبار قدرة الرجلين الوثب العريض من الثبات، واختبار التحمل الجري 800 متر.

ويتم إعلان النتيجة على موقع الكلية التالي

http://pe-men.helwan.edu.eg.