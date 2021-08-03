قيرغيزستان تسجل 797 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 165 ألفا و540 حالة اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 1794 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 149 ألفا و171 متعافيا. فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2354 حالة وفاة.

وأضاف المركز صباح اليوم أن 3493 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن أكثر من 457 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 116 ألفا و673 حصلوا على الجرعة الثانية.