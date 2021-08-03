كريم شحاتة: سترون ماذا سنفعل أمام الزمالك في نهاية الدوري

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أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي أن فريقه يملك أفضل اللاعبين في مصر، مُشيرًا إلى أنه يتمنى تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم.

وقال شحاتة لبرنامج لماتش عبر شاشة صدى البلد :"البنك الأهلي يملك إمكانيات كبيرة، نملك أفضل لاعبين في مصر، وتعجبت من عدم تحقيق نتائج جيدة في بداية الدوري رغم وجود اسماء كبيرة".

وأضاف :"أمير عبد العزيز إضافة كبيرة للجهاز الفني بالبنك الأهلي وتعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية. لقد واجهنا سوء حظ كبير في الكثير من المباريات".

وتابع :"نخوض 4 مباريات في 9 أيام وهذا أمر صعب على البنك الأهلي ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف".

وواصل :"نأمل في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عدد أيام الراحة بين المباريات بين الفرق المنافسة لي".

وتحدث كريم حسن شحاتة عن إقامة الممر الشرفي للأهلي قبل مواجهته بالدوري، حيث قال :"هذا أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل :"كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى. أما عن كريم بامبو صاحب هدف التعادل فهو نجح في تسجيل اكثر من هدف، ونسعى لاستمراره معنا.. فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا".

وأتم شحاتة :"أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكن عملي هو الأهم، فالجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الابيض في الجولة الأخيرة من الدوري".