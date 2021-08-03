إسبانيا تتاهل للمربع الذهبي بمنافسات كرة الماء للسيدات في أولمبياد طوكيو

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة الماء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد فوزه على نظيره الصيني 11 / 7، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية.

وتألقت يوديت فوركا وسجلت أربعة أهداف للمنتخب الإسباني، لتساهم في فوزه بالمباراة وتأهله لمواجهة الفائز من مباراة هولندا والمجر، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

من جانبه بلغ المنتخب الأمريكي الدور ذاته ، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره الكندي 16 / 5.

وشهدت المباراة تسجيل ثلاث لاعبات من المنتخب الأمريكي لثلاثة أهداف، حيث تألقت مارجريت ستيفنز و ماكينزي فيشر وأليس ويليامز، و نجحن في قيادة الفريق للعبور إلى المربع الذهبي.

وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور قبل النهائي، الفائز من المباراة التي تجمع بين أستراليا وروسيا في دور الثمانية والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.