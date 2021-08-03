الصحة السعودية تنصح طلاب المملكة بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات بالمملكة.

وكتبت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، "على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع".

وأوضحت أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عاماً وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم قد ذكرت - في وقت سابق عبر (تويتر) - أن "الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح".

وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة، بلغ 527877، والوفيات 8259، فيما تعافى 508994.