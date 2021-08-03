 الصحة السعودية تنصح طلاب المملكة بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السعودية تنصح طلاب المملكة بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 8:22 ص

شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة تلقي جميع الطلاب والطالبات الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات بالمملكة.
وكتبت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، "على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ 8 أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع".
وأوضحت أن الطلاب في الفئة العمرية 12 عاماً وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح.
وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم قد ذكرت - في وقت سابق عبر (تويتر) - أن "الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح".
وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق".
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة، بلغ 527877، والوفيات 8259، فيما تعافى 508994.


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