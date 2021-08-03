تزايد مستمر في إنتاج فول الصويا ومساحات زراعته بألمانيا

زاد إنتاج فول الصويا ومساحات زراعته في ألمانيا على مدار السنوات الماضية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في فيسبادن أنه بين عامي 2016 و2020 زادت المساحات المزروعة بفول الصويا لأكثر من الضعف من 15800 إلى 33800 هكتار. ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 34300 هكتار.

ويستخدم فول الصويا لإنتاج حليب الصويا وزيت الصويا والمنتجات البديلة للحوم مثل التوفو أو النقانق المشوية النباتية، كما يستخدم أيضا كمصدر للبروتين في علف الحيوانات. والولايات الرئيسية في ألمانيا في زراعة الصويا هي ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج. وتم زراعة أكثر من ربع مساحة فول الصويا في ألمانيا عضويا في عام 2020.

كما زاد المحصول المحلي من فول الصويا بأكثر من الضعف منذ عام 2016، بحسب بيانات الإحصائيين، الذين أشاروا أيضا إلى أن الطلب على فول الصويا المزروع محليا كبير، لأسباب من بينها أنه لا يُسمح بزراعة أنواع فول الصويا المعدلة وراثيا في أوروبا.

ورغم ذلك، فإن العرض المحلي ليس قريبا بما يكفي لتلبية الطلب، حيث تم استيراد حوالي 3.9 مليون طن من فول الصويا في عام 2020، معظمها من الولايات المتحدة والبرازيل.

وتعتبر زراعة واستيراد فول الصويا لتغذية الحيوانات أو إنتاج الوقود الحيوي على سبيل المثال أمرا مثيرا للجدل، لا سيما من وجهة نظر بيئية، لأنه يتم على سبيل المثال إزالة الغابات في منطقة الأمازون في البرازيل لهذا الغرض.