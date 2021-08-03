صامبا: حققت طموحا ولكنني لم أحقق الهدف

أكد العداء القطري عبد الرحمن صامبا أنه كان يتمنى بالطبع الحصول على ميدالية في سباق 400 متر حواجز بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) لكنه ليس حزينا بعد احتلال المركز السادس لأنه بذل كل ما بوسعه وشارك بقوى رغم أنه عائد من الإصابة.

وأوضح صامبا ، الذي قطع مسافة السباق اليوم الثلاثاء في 12ر47 ثانية ، وهو أفضل رقم له في الموسم الحالي ، أن ما حققه اليوم يمنحه طموحا للتحدي في المستقبل رغم أنه لم يحقق الهدف الذي كان يصبو إليه وهو الفوز بميدالية.

وقال صامبا في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "الحمد لله على كل حال. أعتقد أنني حققت طموحا ولكنني لم أحقق الهدف ؛ فطموحي كان تقديم سباق جيد ولكن هدفي كان الحصول على ميدالية. حققت اليوم ثاني أفضل رقم في مسيرتي بعد معاناة من الإصابة".

وأوضح : "أعتقد أن هناك فارق شاسع بين ما أقدمه وما يقدمع المتسابقون الذين كانوا متقدمون ولكنهم نجحوا في تحسين مستواهم كثيرا خلال الفترة الماضية ولكنني كنت أعاني من الإصابة في الفترة الماضية وأعتقد أنني حققت رقما جيدا اليوم بعد هذه الإصابة بتمزق عضلي من الدرجة الأولى. وحتى الأطباء كانوا يتوقعون عدم قدرتي على اللحاق بالأولمبياد".

وأضاف "لكنني والحمد لله شاركت في الأولمبياد وبلغت نهائي السباق وأحرزت المركز السادس برقم جيد وهو ما يمنحني طموح التحدي فيما هو قادم. لست حزينا رغم أنني لم أحقق هدفي. خضت السباق بآمال عريضة وكان أملي أيضا أن أصل لرقم الـ45 ثانية مثل العداء الذي فاز بالذهبية".

وأشار صامبا : "هذا السباق أصبح ماضيا ويجب التركيز فيما هو قادم مثل التركيز في الموسم القادم على بطولة العالم وبعد ذلك أولمبياد 2024 بباريس".