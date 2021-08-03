وزير الاتصالات: اتخاذ الإفتاء التحول الرقمي عنوانا لمؤتمرها دليل على أهمية التكنولوجيا

أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بإطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي بعنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، مشيرًا إلى أن اتخاذ دار الإفتاء التحول الرقمي عنوانًا رئيسيًا لمؤتمرها يؤكد إدراك مؤسسات الدعوة في العالم الإسلامي لأهمية الوسائل التكنولوجية والرقمية.



وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر تضمن الحديث في أكثر من مجال كنشر فتاوى صحيح الإسلام، وما يمثله الدين السمح من فتاوى وسطية اعتدنا عليها من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، ونشر تلك الفتاوى بين أكبر عدد من المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي.



وعن المشروع القومي «حياة كريمة»، أوضح أنه مشروع عملاق متفرد له أهميته وتأثيره الإيجابي على الأهالي في أكثر من 4500 قرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على 4 محاور رئيسية ضمن المشروع.



ولفت وزير الاتصالات، إلى أن المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد داخل كل القرى التابعة للمشروع وتحديثها وتزويد كل مكتب بماكينة للصرف الآلي، متوقعًا الانتهاء من مكاتب المرحلة الأولى كلها بنهاية هذا العام.



وأشار إلى أن المحاور تشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية لكل منازل قرى المشروع، إضافة إلى تحسين خدمات المحمول والخدمات الصوتية، وأخيرًا التنمية البشرية بالاشتراك مع باقي جهات الدولة لمحو الأمية الرقمية وزيادة عدد المتعاملين مع التكنولوجيا.



وعقدت دار الإفتاء المصرية، أمس الاثنين، مؤتمرها العالمي السادس، الذي يقام في الثاني والثالث من أغسطس، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.



وشهد مؤتمر الإفتاء الذي ينعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم.