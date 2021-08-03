وزير الأوقاف يلتقي المجموعة الثانية من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير، ولديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف المجموعة الثانية من المرشحين لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ الوزارة "الإمام المفكر".



يذكر أن برنامج "الإمام المفكر" يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.