تحصين 21170 طائرا من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأكد تحصين 20850 طائرا ضد الأمراض الوبائية، و2992 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلا عن تطهير 8 أسواق، و17 رياشة، بالإضافة إلى عمليات التقصي النشط بـ11 منزلا وجمع 21 عينة.



ووجه الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.



‏وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن ندوات الإرشاد البيطري للمواطنين مستمرة عن التربية المنزلية الآمنة والأمراض المشتركه مثل البروسيلا وأهمية ودور مراكز تجميع الألبان في إنتاج كوب لبن صحي آمن للإنسان بوحدات سيدي غازي والمنشلين بقلين، وجميع الوحدات البيطرية.



وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.



وأكد أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.