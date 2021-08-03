نجلاء الشيتاني قائما بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بصيدلة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية.

وحصلت الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني على بكالوريوس الأقربازين والسموم من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1992، والماجستير الأقربازين والسموم من جامعة طنطا عام 1997، والدكتوراه الأقربازين والسموم من جامعة طنطا عام 2004.

وتدرجت في الوظائف العلمية معيد في 1992، ثم مدرس مساعد في 1998، ثم مدرس في 2004، ثم أستاذ مساعد 2010، حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2016.