مفتي رواندا: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعب دورا فعالا في جائحة كورونا

قال الشيخ سالم هاتيماني، مفتي رواندا، إنه في ظل أزمة انتشار كورونا التي يعيشها العالم، فقد اتخذت الحكومة الرواندية مختلف التدابير الاحترازية للحد من هذا الوباء، منها فرض الحجر المنزلي على جميع المواطنين، وإغلاق الأسواق والمدارس ودور العبادة، ورفع هذه التدابير حسب وضع الوباء في البلاد.

وتابع، خلال كلمته بجلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الإفتاء العالمي، أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعب دورا فعالا منذ جائحة كورونا، يتمثل في القيام بمجموعة أنشطة، منها إطلاق حملة تضامن مع الفقراء، وبرامج مستمرة للتعليم المستنير عبر وسائل الإعلام؛ عوضا عن الدروس العلمية التي كانوا يتلقونها بالمساجد، إلى جانب إنشاء قنوات رسمية دعوية وتكليف دعاة بمهمة نشر الدعوة عبرها.

وأضاف أن من بين البرامج التي أطلقها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برامج توعية للمسلمين حول الالتزام بالتدابير الاحترازية بجائحة كورونا، والرد على الشبهات المثارة حول جائحة كورونا ونقل الشائعات، إلى جانب إصدار الفتاوى الاستثنائية التي يحتاج اليها المسلم في هذه النازلة مثل إقامة صلاة العيدين بالمنزل، وإعداد وتدريب الشباب المسلم في أنحاء البلاد الذين يستعان بهم للتطوع على توعية المسلمين في ظل انتشار الجائحة.

كما أشار إلى أن مجلس الشؤون الإسلامية، قام أيضا بتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء، وأجهزة قياس الحرارة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إجراءات إعادة فتح المساجد والكنائس بعد توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وانطلق، الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

ويشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.