الإصابة تجبر إد كلانسي على الانسحاب من الفريق البريطاني للدراجات في طوكيو

أعلن إد كلانسي الفائز بثلاث ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، انسحابه من فريق الدراجات البريطاني في أولمبياد طوكيو 2020.

وشارك كلانسي مع الفريق البريطاني في تسجيل رابع أسرع زمن في تصفيات سباق المطاردة لفرق الرجال أمس الاثنين، ليحافظ الفريق على فرصته في الدفاع عن اللقب الذي يحمله منذ أولمبياد بكين 2008 رغم تأخره بفارق كبير عن الزمن الذي حققه الفريق الدنماركي بطل العالم في مرحلة لاحقة من التصفيات.

وبحسب بيان الاتحاد البريطاني للدراجات فإن كلانسي /36 عاما/ اتخذ هذا القرار "نتيجة لمشكلة تتعلق بالظهر وعرق النسا".

وقال كلانسي " محبط تمامًا لأن مسيرتي الأولمبية انتهت بهذه الطريقة ، لكن سيكون من الظلم أن أحاول الاستمرار الآن لقد تفاقمت إصابة ظهري".