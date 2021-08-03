أبو: «ملك الفبركة» أولى أغنيات ألبومي الجديد «آن الأوان» الذي يضم 7 أغنيات

طرح الفنان أبو، قبل قليل، أجدد أعماله الغنائية "ملك الفبركة"، بشكل فيديو كليب، وذلك تمهيدًا لطرح ألبومه الجديد.

ويعلن "أبو" - عبر الأغنية الجديدة رسمياً - عن استعداده لإطلاق ألبومه الجديد "آن الأوان"، وظهر خلالها بشكل موسيقي غير معتاد عن أغانيه السابقة مع اختياره لتركيبة كلامية مختلفة عن سابقاتها في توليفة موسيقية ممتعة تليق بأجواء الصيف المبهجة، وتغنى عبرها بكلمات الشاعر محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو.

وكشف أبو - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "ملك الفبركة" تعد أولى بشائر البومه الغنائي الجديد "آن الأوان" والذي يضم في جعبته 7 أغنيات مختلف يسعى لإطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة كل شهر تقريبا، موضحا أن الألبوم الجديد سيكون بمثابة انطلاقة غنائية مختلفة له؛ بما يحويه من تجديد في المحتوى الموسيقي والكلامي عن جميع أغانيه السابقة.

وأضاف أنه فضل إطلاق أغنية (ملك الفبركة) - بشكل فيديو - كليب "ليريكال" معتمد على إظهار كلمات الأغنية وليس كليب مصور، لتقديم تنوع في إصداراته كما يعطيه الانسيابية لإطلاق العديد من الأغنيات دون القلق من فكرة الإنتاج الضخم للكليب المصور، موضحا أن فكرة الأغنية تدور في فلك الشخص الذي يكتشف ظلم و"فبركة" شخص كان يثق فيه ليقرر تناسيه وعيش حياته بسلام بعيدا عنه بعد أن خدعه وتسبب في تعاسته.

تأتي أغنية "ملك الفبركة" بعد قرابة 4 أشهر عن النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى آخر أغنيات أبو "ألف احتمال"، ومن قبلها تقديمه أغنية "محتار" في فيلم "وقفة رجالة"، وينشغل أبو حاليا في تجهيز إطلاق كليب جديد من الألبوم المنتظر قريباً.