تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على المنتخب السويدي في ربع النهائي بنتيجة 34/33.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السويد بنتيجة 20-18 ولكن عاد المنتخب الإسباني في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 34/33.

وينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مواجهة الدنمارك و النرويج لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الفرنسي هو أول المتأهلين إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 42-28، لينتظر الفائز من مصر وألمانيا.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.