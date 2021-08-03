 محافظ الوادي الجديد يُكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يُكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 3:59 ص

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك في احتفالية أقيمت بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بحضور نبيل حنفي رئيس المركز والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والنائب حمدي حسن عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم الأزهري، ووجه الزملوط ببحث تنفيذ زي أزهري موحد لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية وتوفيره للطلاب كدعم من المحافظة.

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