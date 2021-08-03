عدد من تجاوزت أعمارهم مئة عام في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوياته

سجل عدد الطاعنين في السن في ألمانيا مستوى قياسيا جديدا عام 2020.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء في فيسبادن أن عدد الذين بلغت أعمارهم مئة عام أو أكثر وصل العام الماضي إلى 20 ألفا و465 فردا، بزيادة قدرها 3523 فردا مقارنة بعام 2019.

وأوضح الإحصائيون في فيسبادن في بيان: "لم يحدث أبدا في السنوات العشر الماضية أن ينتمي هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى فئة عمرية تفوق 100 عام".

وأضاف الإحصائيون: "التقدم الطبي والازدهار المتزايد يؤديان إلى تقدم الناس في مجتمعنا في السن".

وليس فقط بالأرقام المطلقة كان عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية هو الأعلى في عام 2020، بل إن نسبتهم من إجمالي السكان بلغت 0.025%، وهي أعلى مما كانت عليه في عام 2011، عندما كانت تبلغ 0.018%.

وبحسب البيانات، شكلت النساء أكثر من 80% من إجمالي نحو العشرين ألف من المسنين.