بيدري على بعد خطوة من كتابة رقم قياسي في مسيرته

أصبح الإسباني بيدري على بعد خطوة واحدة من كتابة رقم تاريخي، في عدد المشاركات خلال موسم واحد في العصر الحديث على المستوى الأندية والمنتخبات.

وأنهى بيدري موسمه مع برشلونة مع نهاية شهر مايو، قبل أن ينضم مباشرة إلى قائمة إسبانيا للمشاركة في بطولة يورو 2020، ثم بعد ذلك إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

ووصل بيدري للمشاركة رقم 72 مباراة هذا الموسم، معادلًا رقم لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، وأمامه فرصة لتخطيه في حالة خوضه لنهائي الأولمبياد.

بيدري لديه فرصة الانفراد بهذا الرقم حينما يواجه البرازيل بالنهائي.