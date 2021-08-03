تايوان تسجل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان اليوم الثلاثاء 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 16 حالة تم انتقالها محليا، وثلاث حالات كانت قادمة من الخارج، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في منطقة "تايبيه الجديدة"، وأربع حالات في "تايبيه" وحالتين في مقاطعة "تشياي".

وترفع حالات الإصابة الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و721 حالة، منها 14 ألفا و230 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 791 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19، من بينها 779 منذ 15 مايو الماضي.