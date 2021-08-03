الفلبين: تسجيل 6879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 6879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وبذلك ترتفع حصيلة الاصابات في البلاد إلى 613ر1 مليون حالة، من بينها 63 ألفا و137 حالة نشطة، بحسب ما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية.



من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و141 حالة، بعد تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.



وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت يوم الجمعة الماضي إغلاقا صارما لمنطقة العاصمة مانيلا للحد من انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، شديدة العدوى.



وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، إن الإغلاق، أو ما يعرف محليا باسم "الحجر المجتمعي المعزز"، سوف يستمر في منطقة مانيلا الكبرى من السادس إلى العشرين من أغسطس الجاري.