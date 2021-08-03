شهدت مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملة لغلق مقرات الدروس الخصوصية، برئاسة جمال فهمي محمد عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة التعليمية.

وتمكنت الحملة من غلق عدد من السناتر ومقرات الدروس الخصوصية بمركز مطوبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرية.

وقال السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة المكبرة على الأسواق تمكنت من تحرير 42 محضرا متنوعا بالتنسيق مع أجهزه الرقابة التموينية والأجهزة الأمنية والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق؛ لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين.