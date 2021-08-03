أمير الكويت يتسلم رسالة من رئيس وزراء العراق لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي

تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم وصل اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية لتسليم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة الكويت تتضمن دعوة الأمير إلى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أوروبية عالية المستوى.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتضمن إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.