 محمود الوكيل قائما بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بنوعية طنطا - بوابة الشروق
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محمود الوكيل قائما بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بنوعية طنطا

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 1:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 1:36 ص

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية؛ للقيام بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

وحصل الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل على بكالوريوس التربية الموسيقية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2000، والماجستير مناهج وطرق تدريس من جامعة طنطا عام 2006، ودرجة الدكتوراه من جامعة فيلادلفيا عام 2014.

وتدرج في الوظائف العلمية معيد في 2001، ثم مدرس مساعد في 2006، ثم مدرس في 2015، حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2021.

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