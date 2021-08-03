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الصحة الفرنسية: نقل 1232 مصابا بكورونا إلى العناية المركزة خلال 24 ساعة

باريس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 10:32 ص

ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أنه جرى نقل 1232 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى العناية الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1137 مصابا الأحد الماضي، و952 مصابا الأسبوع الماضي.

وأضافت الهيئة -حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء- أن 7840 شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" دخلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، أي زيادة 259 مصابا عن الأحد الماضي و761 عن أمس.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأعداد تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الموجة الرابعة لـ"كوفيد-19" الانتشار في فرنسا.

وكانت الهيئة قد أعلنت -أمس- دخول 7409 حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" المستشفيات، كما جرى نقل 1099 مصابا بالفيروس إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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