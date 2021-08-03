وكيل صناعة النواب: تعميق الصناعات الوطنية يساهم في تحسين أوضاع الاقتصاد

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية بكل التخصصات والقطاعات، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم: ما شهدناه خلال الافتتاح شيء يدعو للفخر وأن بلادنا في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاتجاه للتصدير، ذاكرا أن تعميق الصناعات الوطنية يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.

ودعا السلاب، الحكومة لضرورة وضع خطة للتعامل مع المشكلات التي استعرضها الرئيس اليوم، وفي مقدمتها الزيادة السكانية وارتفاع نسبة السمنة بين المصريين.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه بدون مواجهة حقيقية للزيادة السكانية وفقا لخطط واضحة ومدروسة، فلن تجدي كل الإنجازات، قائلا: "الزيادة السكانية غير المنضبطة تأكل كل الموارد بما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني".