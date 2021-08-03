وزير الخارجية الإيطالي يؤكد التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا، مشيرا إلى أن انتخابات حرة وديمقراطية ستتم هناك في نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في أعقاب زيارته التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية ليبية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام.

وأضاف أنه "يجب أن نركز الآن على الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من ديسمبر، والتي ستكون انتخابات حرة وديمقراطية وستمثل مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى "أن مساعدة ليبيا أيضًا تأتي من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، وتعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط​​، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة".