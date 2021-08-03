عالم ديني في روسيا: عدد المسلمين في بلادنا يزيد عن 20 مليون فرد

قدم مدير الإدارة الدينية بروسيا، الشكر والتقدير والعرفان، للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية ولدار الإفتاء المصرية وللمفتي الدكتور شوقي علام، على انعقاد مؤتمر دار الإفتاء السادس.

وأضاف، خلال المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية، أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات، واستعرض عددًا من فتاوى النوازل والتي تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التي أصدرها في العام المنصرم.

ولفت إلى أن عدد مسلمي روسيا يزيد عن 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم في الشأن الديني.

واختتم كلمته بإعرابه عن سعادته بانعقاد المؤتمر متمنيًا السعادة والصحة للجميع.

وانطلق الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس، بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.