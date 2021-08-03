محافظ بورسعيد: رصف الطرق بالحي الإماراتي ورصف محيط مبنى المرور الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية مستمرّة بالحي الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد، بما يحقق الانسابية في حركة السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مدخل بورسعيد شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

وأكد حدوث نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضاري بما يحقق الصورة الجمالية لأحياء بورسعيد.