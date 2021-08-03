ووهان تجرى اختبارات فيروس كورونا لجميع سكانها بعد رصد حالات إصابة

أعلنت مدينة ووهان الصينية أنها ستجري اختبارات فيروس كورونا لجميع سكانها في ظل تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات بالمدينة، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، قررت إجراء الاختبارات عقب تسجيل أول ثلاث حالات إصابة منذ نحو عام.

ويذكر أن أول حالات إصابة بفيروس كورونا حول العالم تم تسجيلها في ووهان في ديسمبر 2019. وقد أغلقت حين ذاك الحكومة المدينة لمدة 76 يوما لمواجهة التفشي.

وطبقت الصين إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا منذ ذلك الحين، وبخلاف عدة بؤر تفشي صغيرة محلية، لم يتم تقريبا تسجيل أية حالات إصابة منذ الصيف الماضي.

ولكن بعد ظهور تفشي للفيروس في مطار بمدينة نانجيانج بشرق البلاد منذ أسبوعين، بدأت سلالة دلتا في الانتشار إلى عدد متزايد من المدن الصينية.

وتم تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة بسلالة دلتا في أنحاء الصين حتى الآن، وتقوم السلطات باختبارات موسعة في كثير من الأماكن، كما فرضت قيودا على السفر بالنسبة لمناطق بالبلاد.